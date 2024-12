Inizia peregrinatio in Sicilia delle reliquie di Santa Lucia

E’ iniziata da Carlentini (Siracusa) la peregrinatio della reliquia del corpo di Santa Lucia che dal 14 dicembre si trova in Sicilia per la festa di Santa Lucia a Siracusa. La reliquia, custodita nel Santuario di Lucia a Venezia, è stata portata nella Basilica di Santa Lucia al Sepolcro dove è rimasta per l’Ottavario, poi la processione con il simulacro nella chiesa Cattedrale da dove è partita stamane per la chiesa Madre di Carlentini. Oggi celebrazione presieduta dall’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, e migliaia di fedeli in pellegrinaggio. Domani la partenza per Belpasso. Ieri, nel giorno di Natale, la Chiesa di Siracusa ha vissuto un momento storico con l’apertura dell’Anno Santo: “Oggi, iniziamo l’Anno giubilare per la nostra Chiesa di Siracusa, «una ricca esperienza di grazia e di misericordia. Il Giubileo è un cammino interiore, un pellegrinaggio che dovrà portarci ad accogliere e ad incontrare nella fede Dio che in questo tempo ci concede la grazia del suo amore e della sua misericordia” ha detto l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, presiedendo la solenne celebrazione nel giorno di Natale nella chiesa Cattedrale alla presenza della reliquia del corpo di Santa Lucia. Grazie al privilegio concesso da Papa Francesco, l’arcivescovo Lomanto ha aperto l’Anno Santo. Le altre Chiese apriranno l’anno santo domenica prossima. Lomanto ha evidenziato che in questo Natale del Signore siamo invitati ad accogliere e a vivere un triplice pellegrinaggio: la venuta di Dio tra di noi, la visita di Santa Lucia da Venezia a Siracusa, l’avvio del Giubileo che ci vuole “Pellegrini di speranza”. Al termine della celebrazione eucaristica è stata inaugurata una lapide su piazza Duomo, come segno e memoria che tutti i siracusani potranno leggere quando passeranno: un monumento che ricorda la presenza spirituale perenne di Lucia a Siracusa. Ad inaugurarla l’arcivescovo Lomanto, il sindaco Francesco Italia ed il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione. Sulla lapide un passo preso da una preghiera composta dall’arcivescovo rivolta a Santa Lucia.