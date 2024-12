Hitachi Vantara e La Molisana: partnership innovativa per l’espansione globale e la sostenibilità

(Adnkronos) – La Molisana, noto produttore italiano di pasta di alta qualità e Hitachi Vantara, colosso nel campo dell'archiviazione dati e delle infrastrutture IT, con una nota ufficiale, hanno annunciato una significativa collaborazione che ha portato all'implementazione della soluzione Hitachi Vantara Virtual Storage Platform One (VSP One) Block. Questa iniziativa rappresenta un salto qualitativo per l'azienda, che mira a ottimizzare la sua infrastruttura dati e sostenere l'espansione del business a livello globale. Con sede a Campobasso, La Molisana è un marchio storico nel settore alimentare, fondato nel 1912 e con una presenza in oltre 100 paesi. Con un piano di crescita ambizioso, mirato all'espansione nei mercati emergenti di Europa, Asia e Americhe, l'azienda necessitava di una soluzione di storage che garantisse prestazioni elevate e sicurezza avanzata. La scelta è caduta su Hitachi Vantara e sul fornitore tecnologico italiano EOSYS, che insieme hanno trasformato l'infrastruttura dati di La Molisana.

Maurizio Maio, CIO de La Molisana, ha dichiarato: “Il sistema Hitachi VSP One si è integrato in maniera agevole con la nostra infrastruttura esistente ed ha fornito le soluzioni di sicurezza di cui c’era bisogno, garantendo al contempo performance elevate ed una riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2. A convincerci di fare la scelta giusta hanno contribuito sicuramente la capacità di Hitachi Vantara di rispondere rapidamente alle nostre esigenze di crescita e la partnership a lungo termine alla base della proposta.” Il passaggio a Hitachi VSP One Block ha garantito a La Molisana importanti vantaggi, tra cui: • Incremento delle performance grazie a un significativo aumento dell'accesso ai dati e della velocità di elaborazione, con un impatto rilevante sui processi produttivi e logistici. • Sicurezza potenziata con funzionalità di protezione contro i ransomware e integrazione nativa con le soluzioni di backup, garantendo una costante protezione dei dati e il loro facile recupero quando necessario, con una Garanzia di Disponibilità Dati al 100%. • Riduzione dei costi di archiviazione attraverso la deduplicazione e la compressione dei dati con una Garanzia di Capacità Effettiva. • Scalabilità, che consente all'azienda di crescere senza difficoltà, aggiungendo facilmente capacità di archiviazione senza compromettere le operazioni. • Sostenibilità, ottimizzando lo spazio nei rack e riducendo al contempo il consumo energetico e i costi di raffreddamento. I prodotti Virtual Storage Platform One Block sono certificati ENERGY STAR e l'esclusivo processo di “switching automatizzato” di Hitachi Vantara consente di ridurre del 30-40% il consumo energetico e le emissioni di CO2. “Con la nostra tecnologia, La Molisana sarà in grado di rispondere rapidamente alle sfide del mercato, garantendo elevate prestazioni, sicurezza e sostenibilità”, ha dichiarato Salvatore Turchetti, Country Manager di Hitachi Vantara Italy. “La nostra piattaforma VSP One è un chiaro esempio di come le nostre soluzioni non solo migliorino l'efficienza operativa, ma contribuiscano anche al raggiungimento dei loro obiettivi ambientali.” Hitachi VSP One Block, dotato di unità flash NVMe, consente a La Molisana di gestire volumi di dati maggiori con un'elevata velocità ed efficienza. L'implementazione ha incluso l'integrazione del backup Veeam e la funzionalità di snapshot immutabile di Hitachi, fornendo a La Molisana una protezione dei dati ottimizzata e la continuità operativa.

Paolo Pezzoni, CEO di EOSYS, ha dichiarato: “La collaborazione con il team di Hitachi Vantara è stata fondamentale per il successo di questo progetto. Abbiamo lavorato in stretta sinergia con i team tecnici e commerciali di Hitachi Vantara fin dalle prime fasi per sviluppare una soluzione su misura per La Molisana. La nostra esperienza sul campo e la comprensione delle dinamiche operative del pastificio, unite alla competenza tecnologica di Hitachi Vantara, ci hanno permesso di progettare un'infrastruttura efficiente, affidabile e sicura."

