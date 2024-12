Gli auguri del sen. Pietro Lorefice (M5S): “La giustizia sociale non va in vacanza, “no” a ipocrisie e buonismi”

CALTANISSETTA. “Il mio augurio è che questo 25 dicembre sia l’ennesima occasione, sopratutto per noi politici e rappresentanti delle istituzioni, per guardare in faccia la realtà del nostro Paese. Al di là delle frasi di circostanza e del ‘volemose bene’ imperante di una parte di politica , non voglio dimenticare chi con dignità e determinazione, non si ferma neanche oggi per far sì che la nostra vita possa continuare a scorrere indisturbata. E quindi il mio grazie va a, medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine, personale dei trasporti, vigili del fuoco, operatori ecologici, giornalisti, lavoratori dei servizi di emergenza, personale aeroportuale, operatori turistici e tantissimi altri”

Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato. “Oltre i ‘grazie’ – prosegue la nota – sento, a nome di una certa parte della politica, di dovere anche e sopratutto delle scuse: a quei milioni di italiani che non avranno non solo il loro pranzo di Natale, ma neanche tutti quelli dei giorni a venire. Fino a quando non troveremo noi una soluzione che renderà la giustizia sociale non più l’eccezione, ma la regola.Oggi oltre ad “auguri”, ricordiamo di usare “grazie” e “scusa”, con meno ipocrisia e più responsabilità”.