Gela, scontro tra moto e camion nella zona industriale: morto 27enne

Incidente mortale nella tarda mattinata a Gela, in provincia di Caltanissetta. Un 27enne, Andrea Bevelacqua, ha perso la vita in uno scontro che si è verificato nella zona Nord 2 dell’area industriale Irsap. L’impatto sarebbe avvenuto tra una moto, in sella alla quale c’era la vittima, ed un camion. Sul posto è giunta un’ambulanza ed i vigili del fuoco per i rilievi del sinistro. La vittima sarebbe morta quasi sul colpo nell’impatto fatale contro il mezzo pesante. Nella stessa area quest’anno, precisamente il 18 maggio, si è verificato un altro incidente mortale costato la vita ad un giovane operaio dell’Ergo Meccanica, Kevin Provinzano ed all’ex presidente di Sicindustria Caltanissetta, Domenico Lorefice.