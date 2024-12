Gangi, energia elettrica rinnovabile e opportunità per il futuro: partecipato il convegno sulle comunità energetiche

Ieri pomeriggio, 6 dicembre, i locali della Società operaia mutuo soccorso di Gangi, hanno ospitato il convegno dal titolo: “Terzo settore, amministrazione condivisa e comunità energetiche: un’opportunità per il futuro”. Il comune di Gangi, in collaborazione con l’assessorato regionale Famiglia e politiche sociali e la Società operaia di Mutuo Soccorso di Gangi, ha voluto promuovere una iniziativa divulgativa sulle Comunità energetiche. Si tratta di comunità tese alla produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo che rientrano nel novero delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore. Energia elettrica rinnovabile che così può esser condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Dopo i saluti istituzionali, del sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, del presidente del SOMS Cristoforo Bracco, sono intervenuti: Alessandro Ficile presidente di Sosvima; Domenico Alfonzo assessore alle politiche sociali del comune di Gangi; Luigi Iuppa presidente Unione dei Comuni “Madonie”; Antonino Maggio dirigente servizio 6 assessorato regionale alla Famiglia ed alle politiche sociali, Michela Taravella, esperto giuridico Runts “Le comunità energetiche rinnovabili e il terzo settore”, Fabio Gerosa Presidente “Fratello Sole”; Maria Letizia Di Liberti, direttore generale assessorato regionale alla Famiglia ed alle politiche sociali. A moderare il convegno è stato l’esperto economico Runts Giuseppe Tripoli.

“Le comunità energetiche – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – hanno come finalità principale quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità in cui opera e certamente non quella di realizzare profitti finanziari, un mio personale ringraziamento va ai relatori dell’importante convegno divulgativo”.