Emergenza idrica. Totò Scuvera (FdI): “Interventi concreti da Regione e Governo per Caltanissetta, San Cataldo e l’ennese”

CALTANISSETTA. “La nostra Isola affronta da mesi una grave emergenza idrica. Il Governo Meloni, con il Ministro Musumeci in collaborazione con il governo regionale del Presidente Schifani, sta lavorando per rispondere a questa crisi. È stata annunciata la proposta di delibera che sarà presentata al prossimo Consiglio dei Ministri per stanziare ulteriori 28 milioni di euro, destinati a interventi urgenti e al completamento delle attività previste dal Codice di Protezione Civile. Questo stanziamento si aggiungerebbe ai 20 milioni già approvati a maggio con la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”. Lo ha affermato Totò Scuvera (Fratelli d’Italia).

Il deputato regionale gelese ha sottolineato: “L’ingegnere Salvo Cocina, capo della Protezione Civile regionale, sta operando con equilibrio, puntuale e attento che la distribuzione idrica venga garantita ai comuni di Caltanissetta, San Cataldo e ai comuni dell’ennese maggiormente coinvolti. I lavori per l’attivazione dei pozzi di Butera e Mazzarino sono in corso e, una volta completati, rappresenteranno soluzioni che aiuteranno a superare questa crisi”.

Scuvera ha poi concluso: “Come deputato regionale, insieme al Gruppo di Fratelli d’Italia Caltanissetta continueremo a seguire da vicino questa situazione, collaborando con le istituzioni competenti per assicurare che le risorse vengano utilizzate al meglio per il bene di tutti i cittadini”.