Caltanissetta. Successo per i giovani danzatori nisseni della Tersicore alla manifestazione “Ita on tour”

Continuano a riscuotere successi gli allievi della Scuola di Danza “Tersicore” guidata da Olga Giliberto. Dopo i recenti successi ottenuti da Silvia Polizzi e Francesca Marchese, questa volta è stato il turno di Vittoria Giandinotto, Francesca Lunetta, Emma Nicoletti, Giovanni Puglisi e Flavia Zuccarello. I giovanissimi danzatori, spronati dalla loro insegnante, hanno preso parte alle masterclass organizzate nel contesto della importante manifestazione coreutica denominata “ITA ON TOUR” ed organizzata, ormai, da diversi anni. Anche quest’anno la scuola Tersicore, presenza fissa sin dalla prima edizione, vi ha preso parte riscuotendo il plauso dei professionisti coinvolti come docenti delle masterclass stesse. Vittoria Giandinotto, Francesca Lunetta e Flavia Zuccarello si sono aggiudicate una menzione speciale per il potenziale, l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati durante le lezioni di Balletto di ITA ON TOUR TRAPANI tenute dal docente M°Michele Di Molfetta; hanno poi ottenuto l’accesso a ITA KIDS FESTIVAL 2025, un nuovo progetto di alta formazione dedicato agli studenti dai 7 agli 11 anni che si terrà a Rimini il 26 e 27 aprile 2025 presso il Teatro Amintore Galli.

Ad Emma Nicoletti e Giovanni Puglisi, destinatari di una menzione speciale sia del M°Michele Di Molfetta che del M°Francesco Mariottini, è stato assicurato, anche, l’accesso diretto, senza preselezione, al concorso ITA ON TOUR che si terrà a Cattolica dal 20 al 23 febbraio 2025 e l’invito a partecipare alle audizioni presso i più prestigiosi enti lirici italiani.

La scuola Tersicore si è, infine, aggiudicata una borsa di studio per l’alto livello di preparazione dei giovanissimi danzatori. Soddisfatta ed orgogliosa l’insegnante Olga Giliberto che, giorno dopo giorno, vede crescere, nelle sale di danza della sua scuola, giovanissimi e talentuosi allievi.