Caltanissetta. Noi Moderati, condivisione e partecipazione al terzo incontro dell’iniziativa “ModerataMente”

Venerdì 13 dicembre, nell’iconica cornice della sala di pietra al teatro Rosso di San Secondo gremita di persone, ha preso vita il terzo episodio della seconda stagione di ModerataMente, l’iniziativa di approfondimento politico & culturale di NOI MODERATI Caltanissetta. La saga dei caminetti tematici, “il laboratorio dei sognatori” come amano definirlo gli organizzatori è stato un valido momento di condivisione e di partecipazione. Parterre molto qualificato, tra professionisti del settore dei servizi sociali, amministratori locali, consiglieri comunali, rappresentanti della società civile, attivisti volontari, gruppi di giovani, una rilevante partecipazione femminile, era presente anche Marco Fasciana di recente adesione a Noi Moderati, hanno ascoltato lo speach dell’On. Marianna Caronia deputato all’Ars nelle fila di Noi Moderati.

Il clichè è sempre lo stesso, l’apertura del caminetto è stata affidata proiezione del video “Yes We Can”, trailer di promozione dei giochi paralimpici di Rio 2016, una rappresentazione di come è possibile realizzare un sogno anche se si parte da una condizione di rilavante disagio come le disabilità di ogni genere. L’On. Caronia ha tracciato il percorso che la Regione Sicilia e le commissioni parlamentari stanno operando a sostegno del terzo settore e di come si stanno sviluppando i servizi sociali, “l’innovazione sociale si esprime rispondendo in modo nuovo a bisogni della società emergenti o già presenti e costruendo nuove relazioni tra pubblico, privato e terzo settore”. L’On. Caronia ha molto apprezzato il format e lo spirito con cui ci si propone come ambassador per trasferire novità alla collettività, “ritornerò volentieri per aggiornavi sugli sviluppi politici sulla figura dello psicologo di base e delle iniziative a sostegno delle biblioteche, grande tesoro culturale da tutelare”.

Lo spirito di queste iniziative sta proprio nella considerazione in chiusura del coordinatore regionale di Noi Moderati Avv. Massimo Dell’Utri, “ci distinguiamo per la nostra ricerca di tutte quelle innovazioni che possono essere adottate o replicate nella nostra realtà locale, e siamo felici di vedere la realizzazione di quelle iniziative che sono coerenti con il programma di governo, possiamo definirci paladini dell’innovazione. E’ arrivato anche il tempo di restituire alla cittadinanza cosa e come stiamo lavorando, a breve faremo il punto con le forze di centrodestra con cui abbiamo sottoscritto il patto elettorale per governare la città di Caltanissetta, andiamo avanti.”

Il prossimo caminetto di Moderatamente si terrà prima della fine di gennaio, gli organizzatori nel confermare la location non hanno anticipato il tema del prossimo incontro, di certo ci sarà un follow up con interessanti aggiornamenti sull’evoluzione del turismo minerario nel nostro territorio. Nel rispetto della tradizione dopo i saluti tutti a festeggiare Santa Lucia con la degustazione delle arancine nissene.