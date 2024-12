Caltanissetta, la Cooperativa Sociale ConSenso svolge attività formativa agli studentii del corso serale dell’IPSIA Galilei Servizi Socio Sanitari

Le alunne e gli alunni della classe 1P SSS del nuovo Corso Serale dell’IPSIA Galileo Galilei – Servizi Socio Sanitari- in occasione della Giornata Mondiale della Disabilità del 3 dicembre 2024 hanno svolto attività formativa presso i locali della Cooperativa Sociale ConSenso siti in C.da Roccella a San Cataldo diretta dal Dott. Gaetano Terlizzi Pedagogista.

“ConSenso” nasce con l’obiettivo di rispondere ad un bisogno specifico a sostegno delle famiglie con bambini e adulti con diagnosi di Spettro Autistico, nonché per quanti sono affetti da grave disabilità in genere.

Fondata a San Cataldo nel 2008, la Cooperativa ha radici profonde nel volontariato e nasce dall’impegno di giovani qualificati attivamente coinvolti nel terzo settore.

Per l’occasione il Direttore Dott. Gaetano Terlizzi e la psicologa Dott.ssa Alessandra Sardo hanno illustrato alla classe il metodo pedagogico adottato, per migliorare la qualità della vita delle persone affette da autismo, facendo partecipare la classe all’attività pratica funzionale prevista nella struttura.

La classe, guidata dalla docente di Psicologia Prof.ssa Difrancesco Tiziana Maria e dalla Prof.ssa Nanfara Giulia docente di Metodologie operative, è stata ben accolta e per il futuro si confida in una proficua collaborazione per lo svolgimento di attività pratica altamente professionalizzante.