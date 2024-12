Caltanissetta. Il Conservatorio Statale “V. Bellini” incontra la Città: al via la Stagione concertistica 2024/25

Il Conservatorio Statale “V. Bellini” presenta la Stagione concertistica 2024-25 ponendo al centro la valorizzazione del teatro – auditorium recentemente rinnovato che si trova all’interno dell’Istituto.

Il Conservatorio Statale di Musica “V. Bellini” di Caltanissetta cura, secondo i più elevati standard didattici, la formazione di strumentisti, cantanti e compositori e sempre per loro è oggi anche un prolifico centro di produzione, con un proprio specifico ruolo nel panorama musicale sia regionale che nazionale. Il Conservatorio è ben integrato nel territorio, collabora con Enti e Istituzioni, rappresenta già un punto di riferimento per le attività culturali ed artistico-musicali della città ma si pone l’obiettivo di intessere un rapporto ancora più stretto accogliendo gli amanti della cultura musicale al proprio interno. Da ciò deriva il grande sforzo di rendere il teatro – auditorium il più accogliente possibile e idoneo non solo alle attività didattiche ma anche ad una rassegna concertistica.

Il ricco programma si articolerà in sei concerti che, grazie all’intervento dei docenti e degli allievi del Conservatorio ma anche di validi maestri esterni, offriranno un panorama variegato del repertorio musicale colto secondo il seguente calendario :

Mercoledì 18 dicembre 2024, ore 18.00, Ensemble di Trombe – con la partecipazione del M. Pier Giuseppe Doldi , Direttore M. Gioacchino Giuliano

Lunedì, 20 Gennaio 2025, ore 18.00, Orchestra di fiati – Direttore M. Angelo Pio Leonardi

Lunedì, 17 marzo 2025 “, ore 18.00, Le formazioni cameristiche del Bellini”

Lunedì, 7 Aprile, ore 18.00, Orchestra del Conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta

Lunedì, 19 Maggio, ore 18.00, Duo Classico da Camera Violoncello Fortepiano

Lunedì 9 giugno, ore 18.00, “Nuovo Trio Italiano”

Per accedere ai concerti sarà necessaria la prenotazione allo 0934 – 20078 indicando i nomi di coloro che intendono assistere ed i concerti a cui sono interessati.