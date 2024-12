Caltanissetta. Distribuzione idrica, ecco il calendario aggiornato

A seguito della ripresa delle forniture da parte del Gestore Sovrambito Siciliacque, provenienti dall’invaso Ancipa, si rende noto il calendario distributivo per il Comune di Caltanissetta:

03/12/2024 Padre Scuderi, Gibil Gabib

04/12/2024 via Paladini, san Giovanni Bosco, ASI Stazzone, centro balate 1

05/12/2024 Poggio s. Elia, via due fontane, Santa Barbara, centro storico alto

06/12/2024 via L. Monaco, Sanatorio, Angeli

07/12/2024 Trabonella, Cinnirella, centro balate 2

08/12/2024 Firrio, santo Spirito, centro storico basso

09/12/2024 Padre Scuderi, Gibil Gabib

10/12/2024 via Paladini, san Giovanni Bosco, ASI Stazzone, centro balate 1

Si evidenzia che lo slittamento delle turnazioni, a partire dal 27 novembre, è stato causato dal mancato approvvigionamento da parte di Siciliacque delle risorse provenienti dall’invaso Ancipa. A partire dalla data odierna, in base ai quantitativi disponibili, i turni verranno ristabiliti con la frequenza di 6 giorni.