Caltanissetta, ci lascia l’avvocato Giuliana Diprima, l’amica di molti che regalava sorrisi

È una vigilia di Natale gioiosa per i bambini nisseni che si svegliano con i fiocchi di neve. Mettono allegria anche ai grandi. Ma è anche una vigilia molto triste per chi conosceva una giovane donna che come i fiocchi di neve, metteva allegria in chi la incontrava. Ci lascia l’avvocato Giuliana Di Prima. Grande dolore tra gli amici che in queste prime ore della Vigilia di Natale, apprendono la notizia dai social. Da tempo un grave male ne aveva condizionato il suo stato di salute, ma lei donna “battagliera” e “tosta” reagiva con la grinta che la contraddistingueva. Vulcano sul lavoro, con gli amici e anche in questo percorso debilitante. Non c’è l’ha fatta.

Impegnata anche in politica, cercava di dare il proprio contributo sperando in una città migliore. Oggi resta il suo sorriso nei ricordi di chi la conosceva e ne apprezzava il carattere forte e dinamico. Ai familiari le condoglianze della redazione del fatto Nisseno e dell’editore.