Basket maschile serie D. Trasferta delicata per l’Invicta che cerca il tris di vittorie in campionato

Trasferta delicata per l’Invicta Basket di coach Peppe Spena che affronta sabato pomeriggio alle 18 il Cus Catania fuori casa nell’ambito dell’11^ giornata del campionato di basket maschile di serie C.

I nisseni del presidente Lillo Terrana, dopo aver battuto il Basket Siracusa, tenta di centrare il tris di vittorie in campionato contro un Cus Catania che in casa ha sempre giocato le sue onestissime partite. Ecco perchè l’appuntamento in programma a Catania non è dei più semplici per il quintetto nisseno.

Coach Spena dovrebbe affidarsi a Giusti, ma anche al giovane Richiusa, oltre che ad elementi di riconosciuto valore come Marin e Milosavlijevic per sfondare il muro della squadra di casa. Dunque, appuntamento a Catania per una sfida che si annuncia parecchio combattuta oltre che importante per il destino delle due squadre.