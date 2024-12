Apertura della canna sinistra della Galleria Caltanissetta. L’on. Salvatore Scuvera (FdI): “La Regione ha sempre creduto in quest’opera”

CALTANISSETTA – “Grande soddisfazione per l’apertura della canna sinistra della Galleria Caltanissetta, sulla SS 640, la ‘Strada degli Scrittori’. Un’infrastruttura che migliorerà la mobilità della provincia di Caltanissetta e del Centro Sicilia, rendendo i collegamenti più rapidi e sicuri”.

Lo ha affermato il deputato regionale di FdI Salvatore Scuvera, che ha aggiunto: “Un ringraziamento sentito al Governo Regionale e all’Assessore Alessandro Aricò per aver creduto in questa opera e per aver lavorato con determinazione per portarla a termine. Un plauso va anche al Governo Nazionale per il sostegno concreto che ha reso possibile questo traguardo”.

“Quest’opera – ha concluso l’on. Scuvera- è un’arteria importante che avvicina i territori, riduce le distanze e offre nuove opportunità. È la dimostrazione che, con impegno e visione, possiamo costruire una Sicilia più moderna e competitiva.”