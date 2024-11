Under 15. La Nissa inizia bene il campionato battendo nettamente il Serradifalco

Inizia benissimo il campionato Under 15 per la Nissa che ha sconfitto il Serradifalco con un netto 8-0 finale. Il match, quello, è stato praticamente a senso unico con i ragazzi di Ribellino che hanno gestito la gara senza particolari patemi d’animo riuscendo a rifilare 8 gol ai pari età serradifalchesi.

Una tripletta di Giambra, e la doppietta di Armenia hanno rappresentato prodezze significative alle quali si sono aggiunte le reti di Cerasa, Riggi e un’autorete a completare uno score esaltante a favore degli Under 15 biancoscudati che, evidentemente, hanno messo in mostra gol, spettacolo ed emozioni nel loro match d’esordio in campionato. Prossimo impegno in casa contro il Riesi 2002.