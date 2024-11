Terza Categoria. L’Acquaviva espugna Bompensiere ed è capolista solitaria; vincono Buterese, Marianopoli, Montedoro e Saraceno

Nel campionato di Terza categoria l’Acquaviva batte il Bompensiere Family fuori casa e si conferma in testa alla classifica. 1-2 il risultato finale con le reti di Mantio e Mancuso, mentre Sardone aveva momentaneamente pareggiato il conto per il Bompensiere.

Non è invece andato al di la dello 0-0 il Delia che ha impattato in casa contro il Riesi 2002 B. I riesini hanno interpretato la gara in maniera combattiva con il giusto piglio e determinazione contro un Delia che ha comunque giocato bene e al quale è mancato il gol.

Ha invece perso 3-1 la Caterinese contro la Buterese. Le due squadre erano attese per una prestazione che potesse riscattarne le precedenti prove incolori. Alla fine, delle due, quella che è riuscita a trovare la via della vittoria è stata la Buterese con una doppietta di Puci e un gol di Zappietro, mentre Costa ha segnato la rete della Caterinese.

Secca la vittoria del Marianopoli del presidente Pasquale Costanzo 3-0 contro il Sutera. Vilardo, Di Marco e Piazza i marcatori in un match che ha confermato la forza della squadra manchese che fin qui è ancora imbattuta e che sta ben impressionando in questo avvio di campionato.

Il Montedoro è tornato al successo: lo ha fatto battendo 2-0 il Real Suttano. Salvo e Mantione i marcatori di un incontro molto combattuto nel corso del quale i montedoresi sono apparsi più determinati e al tempo stesso cinici rispetto alla squadra ospite. Padroni di casa ora a quota 6 in classifica. Da notare la presenza di due sindaci: uno in campo, quello di Resuttano, e uno in tribuna a tifare Renzo Bufalino.

Montedoro Calcio

i sindaci Rosario Carapezza (secondo da sinistra) e Renzo Bufalino (primo da destra) con il delegato Figc provinciale Giorgio Vitale

Infine, è andato al Saraceno Ravanusa il derby agrigentino contro il Tre Torri di Campobello di Licata. I ravanusani si sono imposti 3-0 esaltando la propria classifica che ora li vede al 4° posto con 4 punti in classifica.