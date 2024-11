Sutera. Per la Giornata internazionale degli alberi messi a dimora tre alberelli di ulivo dagli alunni

SUTERA. In occasione della “Giornata nazionale degli alberi”, i ragazzi del plesso scolastico insieme alle insegnanti e ai collaboratori scolastici, si sono recati dinanzi l’edificio di via Sen. Mormino, per mettere a dimora tre alberelli di ulivo donate dalla Regione Siciliana.

Il tutto si è svolto in presenza delle istituzioni locali che sono intervenute per ricordare la grande importanza che gli alberi hanno sulla vita dell’uomo e sulla qualità dell’ambiente. La manifestazione si è svolta con grande entusiasmo tra canzoni , poesie e interventi istituzionali.

L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare la dirigente scolastica per la disponibilità, le insegnanti del plesso che sono sempre attente a preparare i ragazzi sulle varie tematiche e i ragazzi per l’attenta partecipazione . Un ringraziamento particolare è stato poi rivolto al comandante di stazione del corpo forestale di Sutera La Mattina Calogero Maurizio e al luogotenente dei carabinieri di Sutera La Magra Giovanni per la loro costante e fondamentale presenza.