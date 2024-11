Successo per la Marathon Caltanissetta che brilla alla 16ª Gara di Corsa su Strada “Estate Riberese” a Seccagrande

La scorsa domenica, Seccagrande, località balneare adiacente a Ribera (AG), si è trasformata in un palcoscenico di sfide e emozioni per la sedicesima edizione della gara di corsa su strada “Estate Riberese”. Con un cielo limpido e una brezza marina che accarezzava il litorale, l’evento è stato un vero e proprio tributo al sole e alla passione sportiva, degno epilogo di una stagione estiva che sembrava non voler finire. Questa gara ha segnato l’ultima tappa del campionato regionale di corsa su strada da 10 km, richiamando oltre 250 atleti provenienti da ogni angolo della Sicilia.

Gli atleti si sono lanciati sul suggestivo percorso lungo il lungomare, ripetendolo per quattro volte fino a completare i 10 km. Il tracciato, incorniciato dal mare cristallino e dalle voci entusiaste del pubblico, ha messo alla prova la resistenza e la forza di volontà di ogni partecipante. Tra i protagonisti della giornata, la Marathon Caltanissetta si è distinta ancora una volta per la qualità delle sue prestazioni e per lo spirito di squadra, rafforzato da un anno denso di impegni personali e sacrifici.

Il vero spettacolo è stato offerto dalle donne della Marathon Caltanissetta. Alessia Emovi ha dominato la scena femminile con una performance straordinaria, fermando il cronometro a 48’34’’ e guadagnandosi il primo posto nella categoria SF35. La sua determinazione e il sorriso di vittoria hanno ispirato non solo le compagne di squadra, ma anche il pubblico presente.

Non da meno è stata Domenica Cannistraci, che con il suo tempo di 50’07’’ si è assicurata il secondo posto nella categoria SF55, dimostrando grinta e passione. Graziella Giambra (52’24’’) e Maria Riggi (53’38’’) hanno completato il quartetto femminile, lasciando un’impronta indelebile sulla competizione.

I “maschietti” della Marathon Caltanissetta non sono stati da meno, regalando performance di alto livello. Cristian Giordano ha tagliato il traguardo con un eccezionale 37’45’’, meritando il secondo posto nella categoria SM35 grazie a un ritmo sostenuto di 04:29/km. Giuseppe Pendolino, fedele compagno di allenamenti di Cristian, ha chiuso in 40’22’’, seguito da Carmelo Bellanca con 41’53’’.

Buone le prestazione degli altri atleti: Andrea Ciulla chiude in 44’50”, Luigi Trentuno in 47’09”, Salvatore Barbera in 52’24”, Giuseppe Zagarella 52’24”, Giuseppe Vitello in 56’51” e Dario Polizzi in 58’30”

L’organizzazione dell’evento, curata dall’ASD Passione Corsa Ribera con il patrocinio del Comune di Ribera, della FIDAL di Agrigento e dell’ACSI Provinciale, è stata impeccabile. L’atmosfera è stata resa ancora più speciale dalla presenza di famiglie, amici e appassionati che hanno applaudito calorosamente gli atleti in gara.

Un Finale di Stagione da Ricordare: Le Premiazioni Regionali della Marathon Caltanissetta

La gara “Estate Riberese” non ha segnato solo la conclusione di una giornata memorabile, ma anche la fine di un campionato che ha visto la Marathon Caltanissetta brillare a livello regionale. Con questa ultima competizione, diversi atleti della società si sono guadagnati un posto d’onore nelle classifiche delle loro categorie, a testimonianza di un anno di impegno, costanza e straordinari risultati.

Tra i premiati, spiccano i nomi delle atlete e degli atleti che hanno conquistato posizioni di rilievo. Giambra Graziella ha chiuso la stagione come terza classificata nella categoria SF50, seguita da Riggi Maria C., che si è piazzata quinta nella stessa categoria. Domenica Cannistraci ha confermato la sua grinta con il secondo posto nella SF55. Sul fronte maschile, Giuseppe Pendolino ha conquistato il secondo posto nella categoria SM, mentre Cristian Giordano si è classificato secondo nella SM35. Cancemi Massimo ha ottenuto un lodevole sesto posto nella categoria SM65.

Un riconoscimento speciale andrà a Dario Polizzi, che riceverà il premio “Fedelissimo” per la sua straordinaria costanza, avendo partecipato a tutte le gare di campionato. Questo titolo rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma una dimostrazione di dedizione e amore per la competizione.

I risultati complessivi della società sono altrettanto notevoli: la squadra femminile della Marathon Caltanissetta si è classificata seconda in Sicilia, un’impresa che celebra la loro forza e unità. La squadra maschile, con le sue performance solide, si è piazzata al sesto posto, confermando la qualità e la determinazione degli atleti.

Il presidente Giuseppe Zagarella ha espresso grande orgoglio per questi traguardi, affermando: “Questi risultati sono la prova del valore della nostra squadra e del sacrificio di ogni atleta. Ringrazio tutte e tutti per il contributo che hanno dato al capoluogo nisseno. Siamo più che una squadra: siamo una famiglia sportiva che guarda al futuro con entusiasmo e speranza”.