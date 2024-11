Serie D. Al “Tomaselli” arriva la blasonata Reggina: la Nissa sente profumo di grande impresa

Nel campionato di serie D al Tomaselli arriva la Reggina, una delle grandi nobili del calcio italiano, ed è grande festa. Saranno in tanti domenica ad applaudire la Nissa di Giovanni Campanella (nella foto) impegnata contro la Reggina in un match che arriva dopo la bella vittoria di domenica scorsa sul campo dell’Acireale.

L’unico precedente tra Nissa e Reggina parla biancoscudato. Allora, si era nel marzo del 1986, la Nissa in C si impose 2-0 e fu un gran bel trionfo con le reti di Tarantino e Adelfio. Una doppietta che esaltò tanti tifosi di una Nissa che, a distanza di quasi 40 anni, si ritrova ad affrontare la compagine reggina con rinnovato entusiasmo.

La Nissa, come ha sottolineato il suo presidente Luca Giovannone, è a caccia di continuità. Per farlo deve battere una Reggina che, tuttavia, nonostante al momento sia solo 4^ in classifica, possiede una potenzialità enorme che potrebbe fare la differenza nel corso del torneo. Di certo c’è che contro la Reggina ci vorrà la miglior Nissa di questa stagione per centrare la seconda vittoria stagionale tra le mura amiche dopo quella contro la Scafatese.

Per domenica è prevista Giornata biancoscudata: niente abbonamenti per entrare allo stadio e niente ingressi di favore per nessuno. Insomma, si annuncia un gran bello spettacolo per Nissa – Reggina valevole per la 14^ giornata del campionato di D. Arbitrerà Andrea Pani di Sassari. La probabile formazione: Elezaj, Bieto, Loza, Neri, Bruno, Agnello, Mannino, Maltese, Diaz, Rotulo, Semenzin. (Foto Claudio Vicari)