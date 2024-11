Seconda Categoria. Nell’anticipo del sabato l’Atletico Nissa cerca la grande impresa contro la capolista Sporting Casale

Nel campionato di Seconda categoria, l’anticipo del sabato è di quelli imperdibili. Infatti, al “Tomaselli” l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina affronta alle 14,30 di sabato 16 novembre la capolista Sporting Casale di Catenanuova.

Un match importante per consentire ai nisseni di svoltare dopo un avvio di campionato non proprio esaltante che ha portato all’avvento in panchina di Paolo Di Francisca al posto di Angelo Contino. Sammartino e compagni puntano pertanto alla vittoria sia per rilanciarsi in classifica che per provare a riaprire un campionato che sembra saldamente nelle mani dello Sporting Casale.

Il resto del programma nel girone G di Seconda Categoria prevede anche il derby tra Real Gela e Riesi, con le due squadre nissene vogliose di affermarsi per ribadire le proprie ambizioni di classifica. Infine, trasferta impegnativa per l’Amo Gela Dorica di Francesco Italiano che affronta fuori casa il Lagoreal di Pergusa.