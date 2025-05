Caltanissetta, la cittadinanza onoraria all’ex presidente della Corte d’Appello Vagliasindi: “È un riconoscimento che mi commuove”

Maria Grazia Vagliasindi, ex presidente della Corte d’Appello, in pensione dal gennaio 2024, da oggi è cittadina onoraria di Caltanissetta. L’importante riconoscimento è stato conferito oggi pomeriggio nel corso di un consiglio comunale dedicato nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine. “E’ un riconoscimento – ha detto Vagliasindi – che mi commuove, così come mi commuove l’affetto di tutta la comunità nissena, che sento immutato anche se è passato tempo dalla fine del mio incarico. Con la città si è creato un rapporto simbiotico, un legame che si è rafforzato quando sono stata designata presidente della Corte d’Appello. Mi sono adoperata a tutela di una città che ho sempre amato, per far sì che non venisse soppressa la Corte d’Appello. La comunità nissena mi ha supportato e aiutato. Una città che si trova nel cuore della Sicilia e che rappresenta quella Sicilia gattopardiana, quella Sicilia aristocratica, nel senso positivo e più alto del termine. Ho voluto che la comunità nissena sapesse che dentro i palazzi di giustizia non ci sono solo burocrati ma una comunità che mi ha consentito di proiettarmi verso la città”. “Ho voluto far capire che il vero antidoto alla povertà morale – ha continuato la magistrata – che si annida nella criminalità è la cultura, e Caltanissetta è una città incredibilmente viva dal punto di vista della cultura. Caltanissetta è diventata la mia comunità, il palazzo di giustizia la mia famiglia. Voglio rivolgervi l’augurio di onorare questa città con l’impegno e la fedeltà all’etica valoriale, soprattutto voi – ha detto rivolta al consiglio comunale – che avete un compito. La fedeltà all’etica valoriale è l’unico successo”.

Ansa