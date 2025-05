Sanità, PD Sicilia in piazza a Palermo con Cgil per difendere le strutture pubbliche

“Siamo qui assieme alla Cgil perché vogliamo difendere la sanità pubblica che soffre la mancanza di programmazione da parte di un governo troppo preso dalla gestione del potere e delle poltrone, per concentrarsi sul diritto alla salute dei cittadini e migliorare il servizio sanitario. In questi anni abbiamo invece visto un progressivo disinteresse, voluto, nei confronti del sistema sanitario siciliano a tutto vantaggio di quello privato. Mancano le assunzioni di medici e personale e chi c’è deve fare i salti mortali per garantire il servizio, con turni massacranti e spesso subendo anche aggressioni da parte di familiari esasperati. In tanti preferiscono rinunciare al posto pubblico in corsia. Quando si governa non basta presenziare a cerimonie e inaugurazioni a favore di telecamere ma occorre assumersi la responsabilità in prima persona anche dei fallimenti”. Lo dicono la deputata all’Ars Valentina Chinnici e Sergio Lima, componente della direzione nazionale del Pd, a margine della manifestazione indetta dalla Cgil sotto la sede dell’assessorato siciliano alla Salute, a Palermo, per chiedere “un servizio sanitario pubblico rafforzato ed efficiente e la politica del governo che ha paralizzato il sistema – dicono – rendendolo carente”.