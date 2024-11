Seconda Categoria. Il 2 novembre 3 anticipi: Amo Gela a Bompietro, Real Gela e Atletico Nissa cercano la vittoria in casa

Nel girone G di Seconda Categoria sono ben tre gli anticipi che sabato 2 novembre vedranno in scena le Nissene, con tutte le gare che inizieranno alle 14,30.

L’Amo Gela del tecnico Francesco Italiano, vice capolista, affronta fuori casa la Vis Bompietro in un confronto nel quale la distanza tra la vice capolista e la squadra madonita è di 12 punti.

Sfida fondamentale anche per l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina che, con un solo punto in classifica, affronta in casa il Lagoreal Pergusa con il chiaro intento di conquistare la prima affermazione in campionato.

Infine, conclude il trittico di anticipi il match tra il Real Gela di Angelo Gaccione e la Sanconitana. Si tratta in questo caso di un confronto che, sulla carta, si presenta parecchio equilibrato tra due squadre che hanno lo stesso numero di punti (7) e che vogliono salire in classifica.