Sanità, Ordini medici e infermieri: “Dl Flussi delegittima il nostro lavoro”

(Adnkronos) – "Il decreto flussi sta delegittimando l'attività degli Ordini professionali come enti sussidiari dello Stato, perché permette" agli operatori stranieri "di continuare a esercitare le professioni sanitarie senza nessuna regolamentazione. Facciamo appello al presidente Fedriga affinché in Conferenza delle Regioni approvi il prima possibile l'atto d'intesa già predisposto da tempo, che regoli questo percorso e che ponga tutti i professionisti, italiani e stranieri, sullo stesso livello. Serve subito una soluzione". Così la presidente della Fnopi (Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche), Barbara Mangiacavalli, e il presidente della Fnomceo (Federazione nazionale Ordini dei medici), Filippo Anelli, commentando in una nota il decreto Flussi approvato in prima lettura dalla Camera e atteso il 3 dicembre in Aula al Senato, che "contiene – sottolineano – un'ulteriore proroga all'esercizio temporaneo in Italia di personale straniero, in particolare infermieri, medici e altri professionisti sanitari, fino al 2027, in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali e senza l'iscrizione agli Ordini italiani". "L'unico vincolo – spiegano Mangiacavalli e Anelli – è quello di essere iscritti nell'Ordine del Paese di provenienza, ma non c'è nessuna valutazione rispetto all'equivalenza dei titoli, al percorso formativo. Soprattutto, non c'è una previsione di iscrizione, che è ciò che le federazioni avevano chiesto e che era contemplato nell'atto, in un elenco speciale tenuto dagli Ordini per poter esercitare un controllo deontologico su questi colleghi. Quindi noi troveremo in Italia cittadini assistiti da persone che probabilmente hanno una qualificazione adeguata, ma nessuno potrà mai averne la certezza perché non c'è un sistema di monitoraggio, così come non c'è un controllo deontologico, previsti invece nell'intesa. E questo in un momento in cui, dopo i recenti fatti di cronaca, tutti chiedono, da parte degli Ordini, maggiori garanzie e controlli più stringenti". "Sembra quindi fuori luogo – osservano i presidenti di Fnopi e Fnomceo – una disposizione che permetta a dei professionisti sanitari, che hanno nelle loro mani la vita e la salute delle persone, di poter esercitare senza alcun controllo, né preventivo né a posteriori, da parte degli Ordini. Gli Ordini – rimarcano – sono posti a garanzia dei diritti dei cittadini e questa è una competenza che non possiamo né vogliamo disconoscere. Il rischio è che si ripeta quanto accaduto per la pubblicità sanitaria, campo in cui il ruolo degli Ordini è stato fortemente ridimensionato a favore della concorrenza, a tutto vantaggio di chi non rispetta le regole ed esponendo a gravi rischi i cittadini. Dobbiamo uscire da queste soluzioni temporanee, non risolutive e poco pensate che, proroga dopo proroga, diventano strutturali. Il tema della carenza del personale sanitario – chiedono Mangiacavalli e Anelli – deve essere affrontato in maniera sistemica e connotato con dei requisiti di solidità e di rigore, con regole uguali per tutti i professionisti e identiche garanzie per tutti i cittadini". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)