San Cataldo. Questione Soget: d’ora in avanti basterà produrre quietanza del modello F24 per dimostrare il pagamento di Imu e Tari

SAN CATALDO. A proposito della questione Soget era stato chiesto di non gravare i cittadini di inutili adempimenti e perdite di tempo, e così sarà. Nel corso della riunione convocata a seguito della segnalazione dei giorni scorsi, alla presenza del sindaco Comparato, dell’assessore ai tributi e di numerosi consiglieri comunali, tra cui quelli del Movimento Le Spighe, il rappresentante della Soget ha dichiarato che da ora in poi sarà sufficiente produrre la quietanza del modello F24 per dimostrare il pagamento di IMU e TARI, e che lo stesso concessionario si occuperà degli eventuali controlli senza ulteriori oneri a carico dei contribuenti.

Inoltre, l’amministrazione comunale si è impegnata a trovare una soluzione per ovviare ai tempi di attesa degli appuntamenti presso lo sportello Soget di San Cataldo, così da permettere il pagamento agevolato (al netto della sanzione) anche nel caso di scadenza del termine di 60 giorni prima della data dell’appuntamento. Il tutto, con l’auspicio che il confronto, in un clima cordiale e collaborativo, possa proseguire allo scopo di migliorare sempre di più i rapporti tra ente e cittadini.