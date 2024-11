San Cataldo. Al via le attività del nuovo Risiko Club “Il Pifferaio”

SAN CATALDO. Martedì scorso, 12 Novembre, presso il Pifferaio Magico di San Cataldo e l’annessa Locanda del Buon Samaritano, è avvenuto il primo lancio di dadi e le prime amichevoli di una nuova realtà ludica nella quale possa esprimersi con pienezza la passione per il Risiko da Torneo, versione competitiva ma più leggera delle famose partite infinite che tutti hanno giocato almeno una volta (le partite durano all’incirca due ore) e che ormai dal 2018 anima anche la provincia di Caltanissetta, con numerosi giocatori che anno dopo anno si sono accostati a questa modalità di gioco che a livello nazionale conta ormai 29 Club Ufficiali di Risiko sparsi su tutto il territorio nazionale (di cui 6 in Sicilia).

Con l’avvio delle attività di gioco del Risiko Club “IL PIFFERAIO”, primo passo per accedere alla categoria dei Risiko Club Ufficiali riconosciuti a livello nazionale, si vuole dar vita ad un nuovo bacino di giocatori appassionati, che possa alimentare la conoscenza e la pratica del gioco del Risiko anche in provincia di Caltanissetta.

Nella serata di Martedì sono state organizzate due belle e combattute amichevoli con giocatori ormai esperti del gioco ed è iniziato il “recrutamento” di nuovi giocatori, con la promessa di creare un impegno costante che alimenti il conto alla rovescia per un primo torneo interno con le regole del Risiko Ufficiale.

Le serate di gioco saranno settimanali/bisettimanali e si svolgeranno nelle serate del martedì o del mercoledì a partire dalle ore 21 circa, nei locali del PIFFERAIO MAGICO di San Cataldo.

Per chi fosse interessato a partecipare alle serate e a dare voce alla propria passione per questo bellissimo gioco di strategia, i riferimenti per ogni informazione sono Alessio Sansoni ( tel.371/4566763) e Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772).