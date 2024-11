Prima Categoria. La capolista Sommatinese vuole i 3 punti; trasferta insidiosa per il Campofranco

In Prima categoria si giocano tutte di domenica le sfide del girone B. la capolista Sommatinese affronta in casa il Città di Castellana in un match da vincere per ribadire le proprie ambizioni in chiave primato nel girone. Ancora una volta la squadra capolista è pronta ad affidarsi al fiuto del gol di un bomber rinomato come Rosario Genova per conquistare tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali per la corsa al titolo d’inverno.

Sempre nello stesso girone trasferta insidiosa per il Calcio Campofranco sul campo della Belsitana (ore 14,30) con Jallow e compagni che proveranno a conquistare i tre punti per riprendere la corsa verso la risalita della classifica. La Don Bosco Mussomeli, infine, affronterà in casa il Città di Petralia Soprana in un match sulla carta alla portata dei manfredonici che puntano a risalire la china dopo le ultime prestazioni meno brillanti.

Nel girone F, invece, impegno casalingo, sempre domenicale, per l’Accademia Mazzarinese che affronta in casa i siracusani del Real Belvedere con la precisa intenzione di conquistare tre punti che le consentano di portarsi in piena zona play off, anche se il compito dei mazzarinesi non si annuncia facile, considerato che l’avversario di turno è secondo in classifica. Infine, il Terranova Gela affronta in casa il Cassibile con l’intento di conquistare la prima vittoria in campionato e risalire in classifica dove, al momento, ha un solo punto.