Mussomeli, “Progetto IN-DIPENDENTI Prevenzione e contrasto alle dipendenze”

MUSSOMELI – Nell’ambito del progetto “In-dipendenti – Prevenzione e contrasto delle dipendenze – HopeLab“, che si sta attualmente svolgendo nel territorio di Mussomeli, a cura di Viva Senectus soc. coop. soc, in collaborazione con la rete MP Team, New Life soc. coop. soc, l’ Istituto Virgilio e il Distretto Socio Sanitario D-10, è prevista l’attività denominata “Help Line”.Si tratta di una linea dedicata a tutti i giovani, adolescenti e genitoriper l’ascolto, l’orientamento e la prima assistenza ai soggetti con possibili problemi di dipendenze, ansia, depressione, bullismo, cyberbullismoe altri disagi giovanili ma anche a soggetti che hanno bisogno di incoraggiamento o di sentirsi ascoltati o semplicemente di chiedere informazioni. È attivo un Call Center e una Live Chat al numero 379-1418207. È possibile mandare messaggi (di testo o vocali) oppure chiamare tramite WhatsApp ogni martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Sarà garantita una risposta tempestiva anche ai messaggi di testo e vocali inviati in altri giorni e orari. Dall’altro capo della cornetta o della chat si alterneranno i membri di una equipe di esperti in vari ambiti,tra cui anche giovani che hanno vissuto e vinto i disagi sopra elencati. In base al tipo di esigenze, problematiche o di informazioni richieste, i giovani o i genitori saranno messi in contatto con gli esperti del settore, coordinati dalla psicoterapeuta dott.ssa Erika Nicosia.