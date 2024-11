Mussomeli, il commiato a Padre Valdecir e il benvenuto a Padre Fabrizio, Messa di ringraziamento

MUSSOMELI – Non solo la comunità francescana, ma in tanti hanno partecipato alla messa domenicale vespertina, animata dalla Corale di San Francesco, presente anche il primo cittadino Giuseppe Catania e l’assessore Seby Lo Conte, coincidente con il saluto di commiato all’eletto Superiore Generale della Copiosa Redenzione Padre Valdecir Zanata, da cinque anni in servizio a Mussomeli, e col saluto di benvenuto a Padre Fabrizio, che subentra nella guida della rettoria della chiesa di San Francesco e curerà nella formazione dei novizi della Copiosa Redenzione. Presenti il sacerdote Salvatore Falzone e alcuni frati della Copiosa Redenzione di Caltanissetta, compreso Padre Fernando che subentra a Padre Fabrizio nella Parrocchia S. Agata di Caltanissetta. A Conclusione della messa, Graziella Mingoia ha letto il saluto e ringraziamento a Padre Valdecir a nome di tutta la comunità con un messaggio augurale per l’alto incarico di Superiore Generale alla guida della Copiosa Redenzione per cui deve raggiungere il Brasile. Una chiesa gremita di persone che, con la loro presenza, ha testimoniato la propria vicinanza a Padre Valdecir. ”Mancherà tantissimo la sua guida – hanno commentato in diversi – non solo ai novizi, ma a tutta la comunità”. Subito dopo, nel salone attiguo, c’è stato un momento conviviale, in cui commozione e qualche lacrima hanno fatto anche da cornice fra sorrisi ed abbracci.. L’aereo per il Brasile è già pronto e già, in quel lembo di terra, sono stati avviati i preparativi per l’accoglienza al nuovo Superiore Padre Valdecir, prevista per mercoledì 27 novembre alle 19.30 ora brasiliana. E intanto, Padre Fabrizio è operativo nella chiesa di San Francesco.