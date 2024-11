Motori. A Caltanissetta 1° posto per Caputo e Lafisca alla 22^ edizione della “Ronde della Luna”; tra le auto storiche trionfano Dell’Utri e Pilato

CALTANISSETTA. Si è svolta ieri, al calar della sera e sotto una pioggia insistente, la 22 ^ edizione della “ronde della luna”, manifestazione notturna di regolarità per auto storiche, organizzata dal Circolo dell’antico pistone di Caltanissetta, valida per il campionato nazionale crono ASI.

Dopo il via da Corso Umberto, con l’intervento del Sindaco, avv. Walter Tesauro e dell’Assessore Toti Petrantoni, i concorrenti si sono cimentati non senza difficoltà nelle prove di precisione nel suggestivo scenario del piazzale adiacente alla Chiesa di Santo Spirito e in quello adiacente del Palacannizaro.

Al termine delle prove svoltesi in notturna e sotto la pioggia, è stata stilata la classifica generale che ha visto al primo ed al secondo posto due equipaggi nisseni, composti da Alfredo Caputo e Michele Lafisca, con una Porsche 356 del 1962, e da Vincenzo Giannone e Giuliana Geraci, con una 112 Abarth del 1980, mentre al terzo posto si è classificato l’equipaggio Scorciapino-Ferrarolo, con 112 Abarth del 1979.

Tra gli equipaggi femminili ha primeggiato quello delle debuttanti Paola Dell’Utri e Pilato, a bordo di una affascinante Fiat 500 del 1971.