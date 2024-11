Migranti. La Mediterranea salva 77 persone nella notte

La barca a vela Safira, della ong Mediterranea saving humans, ha soccorso questa notte 77 persone in mare, in acque internazionali. I migranti erano partiti dalla Libia a bordo di un gommone tre giorni prima: l’imbarcazione, salpata da Zuara, era alla deriva e stava per affondare in zona Sar Maltese a 36 miglia a sud di Lampedusa. “Il soccorso è stato possibile grazie a una segnalazione di Watch The Med-Alarm Phone – spiega Mediterranea saving humans -. Le operazioni di recupero sono state complesse per le condizioni delle persone, sfinite e in panico, e del gommone che stava già imbarcando acqua”. A bordo anche una donna gravemente intossicata dalle esalazioni del carburante, che è stata soccorsa dai medici della ong. “Tutte e 77 le persone soccorse, tra cui tre bambini piccoli di 2, 3 e 4 anni, sono adesso al sicuro, assistite dal nostro equipaggio”, assicura Mediterranea saving humans. L’imbarcazione sta navigando verso nord. “Dopo che le nostre comunicazioni con Malta non hanno ricevuto alcuna risposta, abbiamo richiesto alle autorità italiane supporto e assistenza”, spiega la ong che ha ricevuto l’indicazione di giungere a Lampedusa per lo sbarco dei migranti.