Le proposte PlayStation per il Natale 2024

(Adnkronos) – Con l’arrivo del periodo natalizio, Sony Interactive Entertainment propone la sua Guida Regalo PlayStation 2024, pensata per offrire idee uniche e coinvolgenti a chi cerca il regalo perfetto per appassionati di videogiochi. Un assortimento che spazia tra console, giochi e accessori di ultima generazione, promettendo esperienze straordinarie per tutti i gusti. Tra le novità di quest’anno, spiccano due titoli per PlayStation 5 dedicati al divertimento in famiglia. Astro Bot, un’avventura spaziale ricca di emozioni, accompagna i giocatori in una missione per salvare l’equipaggio disperso di Astro e riparare la nave madre PlayStation 5. Con un gameplay creativo e un adorabile protagonista robotico, il gioco si conferma una scelta ideale per grandi e piccini. Un altro titolo su cui Sony punta i riflettori natalizi è LEGO Horizon Adventures, che reinventa con il caratteristico stile LEGO le avventure di Horizon Zero Dawn. La console PlayStation 5 rimane al centro della scena, garantendo esperienze di gioco avanzate e un ampio catalogo di titoli immersivi. Per chi desidera spingere al massimo la qualità visiva e le prestazioni, Sony introduce quest’anno la PlayStation 5 Pro. Questa versione potenziata della console offre grafica in 4K ultradefinita e un gameplay fluido, ottimizzato per oltre 50 titoli tra cui The Last of Us Part II Remastered, Final Fantasy VII Rebirth e Hogwarts Legacy. Per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco, Sony propone dispositivi innovativi come il PlayStation Portal Remote Player, che permette di accedere ai propri giochi PS5 in streaming, e il visore PlayStation VR2, per immergersi completamente nella realtà virtuale. Non mancano accessori dedicati all’audio, con gli auricolari wireless PULSE Explore e le cuffie PULSE Elite, progettati per offrire un suono cristallino e un’immersione totale.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)