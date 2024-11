Interrotta fornitura idrica per torbidità a Resuttano, S. Caterina, Villalba, Vallelunga e Marianopoli, sabato 16 novembre sarà garantita, tranne a Santa Caterina

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato per le vie brevi che, a causa dell’elevata torbidità, ha dovuto interrompere le forniture idriche destinate ai comuni di Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Marianopoli, Vallelunga Pratameno e Villalba.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, nella giornata di domani sabato 16 novembre, riuscirà a garantire la distribuzione così come programmata in tutti i comuni interessati ad eccezione di Santa Caterina Villarmosa dove, invece, la distribuzione non potrà essere garantita.

Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.