Eduscopio edizione 2024-25: ottimi i risultati ottenuti dal Liceo Scientifico “Volta” di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Pubblicata l’edizione 2024/25 dell’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli, che valuta la qualità dell’offerta formativa delle Scuole sulla base dei successi universitari e lavorativi dei diplomati.

Anche quest’anno si confermano gli ottimi risultati del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Caltanissetta, che domina la classifica delle Scuole della provincia e delle città limitrofe con un indice FGA pari a 78.58/100, presentandosi al territorio come ambiente stimolante e inclusivo capace di creare condizioni per le quali gli studenti possono davvero intraprendere con consapevolezza il passo successivo al diploma. L’indice FGA è l’indicatore sintetico che tiene conto della media dei voti e dei crediti conseguiti dagli studenti nel primo anno di università e misura pertanto la qualità e la velocità del percorso di studio universitario, dando informazioni anche sulla qualità delle basi formative, sull’efficacia del metodo di studio e sull’utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti presso le scuole superiori di provenienza.

In base alla nuova edizione Eduscopio, che prende in esame gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, è alta la percentuale (80%) degli ex studenti del Volta che si immatricola e supera il primo anno di Università a cospetto della media percentuale del 78% degli studenti delle scuole ad indirizzo scientifico della Regione Sicilia che raggiungono tale obiettivo. Bassa è invece la percentuale (9%) degli studenti che si immatricolano e non superano il primo anno, soprattutto se messa a paragone con la percentuale media dei Licei scientifici della Regione che è il 13%. Questo risultato dà prova dell’ottimo lavoro svolto in questi ultimi anni dal Dirigente Scolastico Prof. Vito Parisi e da tutti i docenti e dell’alto livello di qualità dell’Istituto, capace di unire l’attenzione costante verso il sapere scientifico alla solidità della formazione classica e capace di valorizzare i talenti e le inclinazioni degli studenti.

Dall’indagine Eduscopio emerge anche come tutte le aree disciplinari universitarie siano tra le scelte degli studenti che si diplomano all’Istituto Volta: tecnica, scientifica, economico-statistica, umanistica, medico-sanitaria, giuridico-politica, medica, sociale, area delle scienze motorie. L’istituto si conferma quindi come scuola che affina le capacità logico-analitiche dei propri studenti, mettendoli in condizione di poter affrontare qualsiasi studio successivo.