Crolla caseggiato del borgo antico di Cassibile, detriti all’ingresso dell’autostrada Siracusa-Gela

È crollato questa notte uno dei caseggiati che formano il borgo antico di Cassibile, in prossimità dello svincolo dell’autostrada Siracusa-Gela. Massi e detriti si sono riversati sulla strada, una delle più trafficate, ma, per fortuna, il cedimento è avvenuto a notte fonda e nessuna macchina, in quel momento, transitava. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa che hanno messo in sicurezza la costruzione oltre a provvedere a rimuovere i massi sulla careggiata che, per alcune ore, e’ rimasta chiusa. “Una tragedia sfiorata”, ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Siracusa che ha scritto al prefetto di Siracusa ed al Soprintendente di Siracusa perche’ si provveda a salvare gli altri caseggiati del Borgo antico di Cassibile. Nell’immediato c’e’ il problema di garantire la sicurezza in un tratto strategico che fa parte dello svincolo, in entrata ed in uscita, dell’autostrada Siracusa-Gela.