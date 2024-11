Caltanissetta. Torna accessibile agli utenti il parcheggio multipiano di Medaglie d’oro: conclusi i lavori di ammodernamento

Da oggi, 22 Novembre 2024, il parcheggio Medaglie d’oro torna accessibile a tutti gli utenti.

A comunicarlo è la Società S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. che ha ultimato i lavori iniziati lo scorso 13 novembre.

In particolare è stato sostituito il sistema di automazione per il controllo degli ingressi e uscite che, adesso, funzionerà attraverso il rilevamento ottico della targa del veicolo così come già avveniva ma soltanto nei livelli -2 e -1.

Per gli utenti con abbonamento in corso di validità sarà sufficiente il posizionamento con il proprio autoveicolo dinnanzi la barra sia in entrata che in uscita e attendere qualche secondo per il riconoscimento della targa e l’apertura senza più la necessità di dover fare leggere alcun badge.

Gli utenti occasionali, dopo aver fatto ingresso con la stessa modalità prima descritta, al momento del ritiro del veicolo, dovranno recarsi presso una delle casse automatiche posizionate a livello zero e -1, digitare la targa secondo le indicazioni fornite e provvedere al pagamento con monete, banconote o bancomat dell’importo che sarà calcolato in automatico in funzione della durata della sosta.