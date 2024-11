Caltanissetta. L’amministrazione Tesauro incontra l’URS CL-EN: sinergia e condivisione di idee per i giovani

Il Sindaco Walter Tesauro ha incontrato il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna – Ufficio V dell’USR Sicilia Marcello Giovanni Li Vigni per un primo incontro conoscitivo mirato a costruire una sinergia d’intenti e la prosecuzione di un percorso comunicativo condiviso a supporto e nell’interesse dei giovani.

Erano presenti per l’amministrazione comunale, gli assessori Vincenzo Lo Muto, Ermanno Pasqualino e Guido Del Popolo e per l’Ufficio Scolastico Regionale le referenti URS – Ufficio V CL – EN Alessandra Belvedere e Patrizia Saporito.

Il Sindaco Walter Tesauro ha manifestato la disponibilità di una collaborazione proficua per trovare sinergie che possano coinvolgere i giovani aiutandoli a trovare delle attività interattive che possano creare coesione e condivisione. “I Social Network, molto utili per alcuni aspetti della vita quotidiana, possono causare dipendenza e isolamento. Il nostro compito, come istituzioni, è quello di incoraggiarli a uscire dal loro guscio per vivere gli spazi della nostra città e ascoltare le loro necessità. La città può crescere solo con il coinvolgimento dei giovani. Noi dobbiamo e vogliamo lavorare per riuscire a uscire dalla mentalità immobilistica nella quale ci siamo arenati e che rifiuta l’idea di una visione imprenditoriale scegliendo di fuggire via”.

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, Marcello Giovanni Li Vigni, ha sottolineato l’importanza fondamentale di un dialogo costante tra le due istituzioni, collaborazione indispensabile per garantire agli studenti una formazione completa e di successo. “La scuola riveste un ruolo fondamentale per guidare gli studenti lungo un percorso di apprendimento che non si limiti alla mera acquisizione di nozioni, ma che li conduca a sviluppare una mente critica, riflessiva e aperta, stimolando il pensiero divergente e promuovendo una profonda consapevolezza di sé e della società in cui vivono”.

L’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto ha precisato che “Fin dall’insediamento di questa amministrazione abbiamo lavorato garantendo una particolare tutela a tutti gli studenti” ricordando le misure messe in atto per garantire l’approvvigionamento idrico costante in tutti gli istituti scolastici anche in gravi momenti di emergenza idrica.

“Bisogna, però, andare oltre. Il nostro intento è anche quello di valorizzare la spinta creativa dei giovani. Vogliamo creare una sinergia con le consulte giovanili e un protocollo d’intesa capace di coinvolgere gli studenti nella realizzazione di iniziative e progetti che possano creare un flusso turistico, parallelo a quello pensato per gli operatori economici, sfruttando la visibilità che nei prossimi due anni si avranno nella città di Agrigento (Capitale della Cultura 2025) e Gibellina (Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026)”.

“Il nostro intento – ha ribadito l’assessore alle politiche giovanili Ermanno Pasqualino – è quello di creare delle opportunità che possano migliorare la qualità e il benessere della loro vita spingendoli a pensare un futuro a Caltanissetta, supportandoli per investire in attività produttive proficue”.

E a tale percorso evolutivo il Sindaco Tesauro ha voluto sottolineare l’importanza di far comprendere – a coloro i quali fossero realmente interessati – il potenziale correlato al Consorzio Universitario e ai corsi di laurea attualmente avviati a Caltanissetta. “Nel nostro territorio possono aprirsi diversi sbocchi professionali, ambiti ancora poco esplorati che, però, potrebbero creare opportunità interessanti non soltanto per l’occupazione del singolo individuo ma per la creazione di un intero indotto che potrebbe far crescere l’intera città”.