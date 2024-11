Caltanissetta. Fidas, Carmelo Giardina consegna le dimissioni da presidente

A sorpresa Carmelo Giardina non è più presidente della Fidas Caltanissetta, l’associazione dei donatori di sangue. Dimissioni irrevocabili “per motivi personali”, così sono state motivate dall’ormai ex presidente, a pochi giorni dalle elezioni prima della nuova assemblea dei delegati e poi del nuovo consiglio direttivo che designerà il nuovo presidente.

Giardina ha anche annunciato che non si ricandiderà in nessun ruolo per il nuovo quadriennio 2024/28.

Carmelo Giardina dallo scorso giugno era stato eletto nel coordinamento regionale di Fidas Sicilia come segretario. Donatore dal 1996, è stato presidente per due mandati, dal dal 2016 al 2024, è stato componente del consiglio direttivo dal 2012 al 2016 ed in passato aveva pure fatto parte dell’assemblea dei delegati. Con lui alla presidenza la Fidas ha fatto registrare continui record in fatto di raccolta di sacche di sangue, superando anche le cinquemila unità annue