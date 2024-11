Caltanissetta. Casa delle culture e del volontariato, ampia partecipazione all’evento formativo “Il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie”

Grande successo e partecipazione per l’evento formativo su Il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e lo Psicologo delle Cure Primarie che si è tenuto a Caltanissetta mercoledì 30 ottobre 2024 presso la Casa delle culture e del volontariato.

Il corso, accreditato ECM, ha fornito ai partecipanti una conoscenza approfondita della Legge Regionale n.18 della Regione Siciliana “Il Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e lo Psicologo delle Cure Primarie”. I contenuti delle relazioni hanno descritto l’assetto organizzativo del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie, le modalità con cui sarà integrato all’interno dell’organizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere e il collegamento con la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio, l’attività dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. Altra area presa in esame è stata quella delle competenze professionali degli Psicologi delle Cure Primarie e le modalità con cui le aziende selezioneranno i professionisti.

Sono intervenuti: Assessore alle Politiche Sociali di Caltanissetta, Ermanno Pasqualino; Presidente Ordine dei Medici di Caltanissetta, Giovanni D’Ippolito; Direttore “Casa delle Culture e del Volontariato”, Filippo Maritato.

In collegamento via web l’On. Giuseppe Zitelli che si è fatto promotore presso il governo regionale e nazionale della legge suddetta.

I relatori intervenuti: Fulvio Giardina, Salvatore Scardilli, Anna Santamaria, Giuseppe Petrotto, Giuseppe Spitali, Graziella Zitelli, Giuseppe infurchia, Salvatore Guastella, Marco Leonardi e Letizia Drogo, hanno affrontato e approfondito gli argomenti da diversi punti di vista.

Il Servizio di psicologia delle cure primarie ha la finalità di intercettare e rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, affiancando l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. È realizzato da ciascuna azienda sanitaria provinciale (ASP) a livello dei distretti sanitari di base. Esso è svolto da psicologi in rapporto convenzionale, denominati «psicologi delle cure primarie»









In particolare, la proposta di legge prevede che lo psicologo di base si occupi di erogare interventi di primo livello, di prevenzione, diagnosi e intervento precoce, consulenza, valutazione e sostegno psicologico, offrendo così supporto psicologico tempestivo e diffuso oltre ad attività di screening del tipo di bisogno, del livello di urgenza e gravità dell’utenza e di prevenzione e promozione della salute.

Lo psicologo delle cure primarie è formato per promuovere il benessere psicologico, identificare precocemente le situazioni di disagio psicologico, fornire alle persone gli strumenti per acquisire maggior consapevolezza sulle risorse di ciascuno e costruire percorsi di cura integrati che coinvolgano sia i medici che gli altri professionisti della salute.

Nel dibattito finale da più parti si è rilevata la necessità di fare squadra, sia tra gli psicologi sia assieme ad altri professionisti sanitari in modo da sostenere un sistema di cure primarie utile ed efficace, ponendo attenzione alla componente psicologica della salute e non solo per offrire cure al disturbo psicologico o per trattare il problema individuale ma per occuparsi del benessere e della salute psicofisica dei cittadini di una comunità in modo equo, accessibile ed efficace.