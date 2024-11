Acquaviva Platani, Protocollo d’intesa tra Associazione Sportiva dilettantistica e Associazione “Vita” Mussomeli manutenzione defibrillatore

ACQUAVIVA PLATANI – Siglato il Protocollo d’Intesa tra Associazione “Vita” Onlus e Associazione Sportiva Dilettantistica Acquaviva, che permetterà a quest’ultima di provvedere alla manutenzione del DAE (defibrillatore semiautomatico) detenuto presso lo stadio Comunale di Acquaviva Platani. Precedentemente era stata presa in considerazione la richiesta dell’ASD Acquaviva sulla necessità di eseguire la manutenzione del defibrillatore detenuto dalla stessa presso lo Stadio Comunale di Acquaviva Platani. Infatti, in tanti sanno l’importanza di avere un DAE manutenuto e funzionante in luoghi affollati e soprattutto dove vengono svolte frequentemente attività sportive. Tale dispositivo è infatti indispensabile per garantire il soccorso e quindi la sopravvivenza di persone colpite da eventuale arresto cardiocircolatorio improvviso, attraverso appunto un soccorso tempestivo. Queste le parole del presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Acquaviva Claudio Scalia «Ringraziamo l’Associazione “Vita” Onlus per la disponibilità ad eseguire la manutenzione del defibrillatore semiautomatico detenuto presso lo Stadio Comunale di Acquaviva. La manutenzione del DAE non è ancora stata eseguita, e l’effettuazione della stessa ci permetterà di affrontare le attività con maggiore tranquillità mettendo a disposizione dei nostri tesserati e non solo, un dispositivo che può fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni critiche”. I costi per attuare questa iniziativa, infatti, sono stati affrontati dall’Associazione “Vita” Onlus. «Sono felice che la nostra Associazione può ancora una volta contribuire alla sicurezza sanitaria dei cittadini del nostro territorio, attività ritenuta possibile solo grazie all’immancabile sostegno dei nostri soci e sostenitori». ha dichiarato il Presidente Calogero Militello,