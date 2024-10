Xbox, presto non servirà più una console per giocare qualsiasi titolo acquistato

(Adnkronos) – Microsoft si prepara a rivoluzionare il mondo del gaming in streaming: secondo fonti vicine all'azienda, il colosso di Redmond sta per lanciare un ambizioso progetto che permetterà agli utenti di giocare in streaming ai titoli che già possiedono, su qualsiasi dispositivo compatibile, anche se non inclusi nell'abbonamento Xbox Game Pass. Il progetto, noto internamente come "Project Lapland", è in fase di sviluppo da tempo e ha richiesto un notevole impegno da parte di Microsoft per potenziare l'infrastruttura di Xbox Cloud Gaming e renderla in grado di gestire lo streaming di migliaia di giochi. I primi a sperimentare questa nuova funzionalità saranno gli Xbox Insider, che avranno accesso al servizio in via sperimentale già a novembre. Successivamente, il servizio verrà esteso gradualmente a tutti gli utenti Xbox, con un catalogo di giochi in continua espansione. La novità arriva in concomitanza con un'altra importante svolta per il gaming su mobile: a partire da novembre, gli utenti Android negli Stati Uniti potranno acquistare giochi direttamente dall'app Xbox. Questa possibilità è stata resa possibile da una recente sentenza che obbliga Google a consentire metodi di pagamento alternativi al Google Play Billing all'interno del Play Store. "A partire da novembre, i giocatori potranno giocare e acquistare giochi Xbox direttamente dall'app Xbox su Android", ha dichiarato Sarah Bond, presidente di Xbox. Una volta completato il progetto Lapland, sarà quindi possibile acquistare un gioco su Android e iniziare a giocarci immediatamente in streaming sul proprio smartphone o tablet, senza doverlo scaricare. Inizialmente previsto per il 2020, il supporto per la libreria personale su Xbox Cloud Gaming ha incontrato diverse difficoltà, soprattutto a livello infrastrutturale. Gestire lo streaming di migliaia di giochi, anziché le centinaia attualmente disponibili su Xbox Game Pass, ha richiesto un notevole sforzo tecnico. Inoltre, alcuni titoli potrebbero non essere disponibili a causa di restrizioni di licenza o accordi con gli editori. Nonostante ciò, Microsoft si impegna a offrire un catalogo il più ampio possibile. Oltre al cloud gaming, Microsoft sta lavorando anche a un nuovo store Xbox accessibile da browser mobile, inizialmente pensato per offrire sconti e oggetti di gioco, ma che in futuro includerà anche i titoli first-party. I test per questo store web sono iniziati ad agosto e Microsoft ha promesso di fornire ulteriori aggiornamenti a breve. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)