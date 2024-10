Terza Categoria. Al via il campionato: spiccano subito Sutera- Real Suttano, Buterese – Acquaviva e Saraceno – Caterinese

Prende il via ufficialmente domenica 27 ottobre il campionato di Terza Categoria. Si tratta di un campionato a 12 squadre che propone diversi ritorni e anche novità.

La prima giornata di campionato prevede solo un match anticipato alle 10,30 di domenica con il Sutera che affronta il Real Suttano. In questo caso si ritroveranno di fronte un Sutera che ormai da anni non partecipava più alla Terza Categoria e un Real Suttano che appena lo scorso anno militava in Promozione.

Nelle altre gare tutte in programma alle 14,30 la Buterese affronta in casa l’Acquaviva del tecnico Lucio Mantio (nella foto). Il Delia, anche questa una squadra che torna protagonista, se la vedrà contro il Bompensiere Family retrocesso lo scorso anno in Terza Categoria.

Sempre domenica il Marianopoli del presidente Costanzo se la vedrà in casa contro una delle due agrigentine presenti nel girone, il Tre Torri di Campobello di Licata in un match nel quale i manchesi puntano a vincere per legittimare le loro ambizioni di promozione.

Buterese

Un classico è anche quello che vedrà opposti il Montedoro alla seconda squadra del Riesi 2002 con il Montedoro che, oltre ad essere squadra di calcio tra le più interessanti del girone, è anche esempio di integrazione e inclusione con la presenza di migranti minori non accompagnati nelle sue fila grazie alla sinergia tra la società, la Cooperativa sociale Etnos e il Comune.

Infine la Saraceno San Giovanni Bosco affronta in casa a Ravanusa la Caterinese 2023 grande delusa della passata stagione quando i caterinesi, dopo aver dominato il campionato nella stagione regolare, vennero superati in extremis dall’Amo Gela prima di essere poi battuti anche nei play off dall’Atletico Nissa.