Caltanissetta. Bonus figlio 2025, incrementato il numero dei percettori. L’assessore Pasqualino: “Molte più famiglie godranno del beneficio”

La misura prevista dall’assessore regionale Nuccia Albano innalza la soglia Isee per sostenere un maggior numero di genitori in vulnerabilità economica

L’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, comprendendo le necessità dei cittadini, ha pubblicato l’avviso relativo all’accesso di un beneficio per la nascita di un figlio estendendo, per quest’anno solare, il numero dei percettori di quello che, comunemente, viene definito “bonus bebè”.

I cittadini siciliani potranno richiedere l’erogazione di 1.000 euro ma, rispetto a quanto avvenuto nel 2024, la soglia Isee è stata innalzata per consentire a un numero sempre maggiore di famiglie di accedere al bonus garantendo un aiuto immediato e mirato per affrontare le spese legate alla maternità e alla prima infanzia.

“Ringrazio l’assessore regionale Nuccia Albano per la sensibilità mostrata nei confronti delle famiglie in condizione di vulnerabilità economica – ha commentato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Caltanissetta Ermanno Pasqualino -. Molte famiglie, con l’arrivo di un figlio, si trovano in una situazione complessa a causa del notevole incremento delle spese di prima necessità che devono essere sostenute. Estendere la fascia di genitori destinatari del fondo dimostra come il nostro governo desidera incoraggiare le famiglie ad allargarsi”.

Il bonus è destinato ai neo-genitori residenti in Sicilia al momento del parto o dell’adozione o a chi esercita la patria potestà a fronte di un Isee fino a 10.140 euro, corrispondente al limite massimo previsto per l’assegno di inclusione da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

“I neo genitori, in possesso dei requisiti richiesti, possono già presentare la domanda al Comune di Caltanissetta. I nostri uffici sono sempre a disposizione dei cittadini che avranno necessità di supporto logistico per poter accedere al bonus bebè – ha concluso l’assessore Pasqualino -. I bambini rappresentano il futuro del nostro territorio e sostenere i genitori è una priorità che non possiamo assolutamente trascurare”.

La documentazione relativa ai criteri e alle modalità potrà essere liberamente consultata nel sito internet www.comune.caltanissetta.it.

COME AVERE LA DOCUMENTAZIONE DA COMPILARE

Il modello di domanda potrà essere ritirato:

– scaricando il file digitale in fondo a questa pagina (Allegato A e Allegato B);

– ritirando il modulo in formato cartaceo all’Ufficio U.R.P. del Comune di Caltanissetta (corso Umberto I, 134);

– ritirando il modulo in formato cartaceo nella sede della Direzione VII Politiche Sociali, Socio-sanitarie e Scuola di Caltanissetta ( via Alcide de Gasperi n. 27).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata:

– a mano all’Ufficio Protocollo della sede centrale del Comune di Caltanissetta (corso Umberto I)

– via PEC a direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it indicando, nel relativo oggetto, la seguente dicitura nell’oggetto “Domanda di Bonus Figlio 2025″.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Le domande dovranno arrivare entro e non oltre i seguenti termini:

– per i nati dall’1.01.2025 sino al 31.03.2025 ove effettuata entro il 16.05.2025;

– per i nati dall’1.04.2025 al 30.09.2025 ove effettuata entro il 14.11.2025“.