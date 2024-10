Sanità, Schillaci: “In manovra ‘ci sono abbastanza risorse’, oggi a Napoli per incontrare medici”

(Adnkronos) – Nella manovra ci sono risorse sufficienti per le esigenze del ministero della salute. Ai margini della conferenza Comolake, il titolare del dicastero Orazio Schillaci risponde con un "sì" a una domanda della stampa sui fondi previsti per la finanziaria. Nella giornata di mercoledì il ministro aveva espresso la speranza di vedere "almeno tre miliardi" aggiuntivi assegnati al suo ministero. Giovedì il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiarito via social che ci sarà un incremento di 2,37 miliardi nel 2024. Nel mentre Schillaci si dirige a Napoli, dove in giornata è atteso al congresso della Società italiana di farmacia ospedaliera. Sullo sfondo il tema delle aggressioni al personale medico che ha interessato la città campana, che il ministro ha toccato nel suo intervento a Comolake. A margine ha poi confermato che avrebbe "assolutamente" incontrato i medici. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)