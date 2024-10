San Cataldo. Nella sede del Rotary incontro con l’Asp su screening mammografico e percorso di cura

SAN CATALDO. Si è svolto Venerdì 18 Ottobre 2024 con inizio alle ore 17.30 presso la sede del Rotary di San Cataldo di Piazza San Francesco un importante e utile incontro sullo screening mammografico e il percorso di cura, organizzato dal Rotary di San Cataldo e dall’Azienda Sanitaria della Provincia di Caltanissetta.

Erano presenti il Dott. Luciano Fiorella, Direttore sanitario dell’ASP, “Azienda Sanitaria Provinciale” di Caltanissetta e i medici:

• Dottoressa Giuseppina Torregrossa, Dirigente Medico Ginecologa – Scrittrice

• Dottoressa Maria Milena Sanfilippo, Responsabile U.O.S. Centro gestionale Screening e Oncologia Senologica;

• Dottoressa Giuseppina Guadagnino, Responsabile U.O.S. Screening del carcinoma della mammella;

• Dottoressa Antonella Campo, Direttore U.O.C. Psicologia, Responsabile U.O.S, Qualità e rischio clinico;

• Dottoressa Ludovica Vaccaro, Dirigente Medico Chirurgo Senologa.

Tutta l’equipe dei medici si occupano all’ASP di Caltanissetta dello screening mammografico e del percorso di cura anche sotto l’aspetto psicologico. L’ing. Gaetano Alù, Presidente del Rotary di San Cataldo nei suoi saluti ha ringraziato gli amici presenti, i soci, il Direttore sanitario, l’equipe dei medici e il Past President, Dott. Salvatore Camilleri, che è stato l’unione tra il Rotary di San Cataldo e l’Azienda Sanitaria Provinciale.

Nel corso dell’incontro la dottoressa Giuseppina Torregrossa, presente on line, nota anche per i suoi famosi libri ha raccontato una bellissima testimonianza riportata nel suo libro. Sono state letti alcuni brani del libri della Dottoressa Giuseppina Torregrossa.

Era presente il dott. Giovanni d’Ippolito Presidente dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta, il Dott. Pippo Pastorello Presidente della Associazione “Noi per la Salute” di Caltanissetta, le autorità rotariane, Marilia Turco “Coordinatrice degli Assistenti del Governatore per la Sicilia Occidentale”; Norina Ferlisi Presidente del Rotary di Mussomeli e Tiziana Amato Assistente del Governatore per l’area nissena.

Il Presidente del Rotary Club di San Cataldo Gaetano Alù ha espresso la gratitudine da parte sua e di tutti i soci del Club Rotary di San Cataldo al Direttore sanitario dell’Asp di Caltanissetta e a tutti i Medici presenti.

Nel corso dell’incontro si è parlato di prevenzione, di cura e di diagnosi. L’incontro è stato di altissimo livello, ha avuto un notevole successo, ha sensibilizzato tutti i presenti alla importanza della prevenzione ed è stato a tratti emozionante. L’incontro è stato chiuso dall’Assistente del Governatore, Tiziana Amato.