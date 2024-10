Prima Categoria. Tre anticipi per le Nissene: Sommatinese, Don Bosco Mussomeli e Terranova Gela a caccia di vittorie

In Prima categoria giornata di anticipi, sabato 5 ottobre, con tre delle cinque Nissene che saranno impegnate sabato in campionato. Nel girone B impegno esterno arduo per la Sommatinese sul campo del Sant’Anna Enna (ore 15,30). I sommatinesi, con Michele Graci (nella foto) già in gran forma, che nella prima di campionato hanno battuto 2-0 il Gangi, puntano a conquistare la seconda vittoria di fila in campionato per legittimare le loro ambizioni.

Alle 14,30 invece, anticipo per la Don Bosco Mussomeli che, reduce dalla vittoria nella prima di campionato nel derby con il Calcio Campofranco, affronta in trasferta lo Sporting Termini. Anche per la compagine manfredonica un match impegnativo nel quale, tuttavia Spoto e compagni intendono conquistare i tre punti per proseguire nella loro striscia vincente.

Nel girone F altro anticipo, stavolta per il Terranova Gela che affronta fuori casa il Ragusa Boys. I gelesi, alla prima di campionato, hanno steccato e puntano ad un pronto riscatto. Nello stesso girone, domenica 6 ottobre l’Accademia Mazzarinese affronta fuori casa il Don Bosco 2000 in un match anche qui importante per i mazzarinesi a caccia della loro prima vittoria stagionale. Nel girone B, infine, domenica 6 settembre impegno casalingo per il Calcio Campofranco che affronta la Barrese in un match anche qui importante per consentire alla compagine campofranchese di risalire prontamente la china in campionato.