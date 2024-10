Prima Categoria. La Don Bosco Mussomeli vince e aggancia in testa alla classifica la Sommatinese. Esulta anche il Campofranco

In Prima Categoria il girone B sta registrando risultati di grande valore per le squadre Nissene. In particolare, la capolista Sommatinese ha impattato 1-1 fuori casa sul campo della Giovanile Collesano. Nella circostanza, è stato Cantavenera, su assist di Genova, a riacciuffare il pari dopo la rete del vantaggio dei palermitani con Di Matteo.

ha invece vinto e convinto la Don Bosco Mussomeli che ha battuto 0-1 il Città di Castellana. Autore del gol partita è stato Mingoia che ha dato alla sua squadra un successo pesantissimo, dal momento che la Don Bosco Mussomeli ha potuto agganciare la coppia Barrese – Sommatinese in testa alla classifica del girone B.

Scoppiettante, sempre nel girone B, il 7-2 con il quale il Calcio Campofranco s’è sbarazzato del Città di Petralia Soprana. Una vittoria larga che ha permesso al Campofranco di attestarsi a quota 4 in classifica grazie a quella che, di fatto, è stata la prima vittoria in campionato per la squadra campofranchese.

Nel girone F, invece, è sembrata in caduta libera il Terranova Gela che ha perso 7-1 contro il quotato Atletico Catania. Solo pari 0-0, invece, per l’Accademia Mazzarinese contro il Qal’At. La compagine mazzarinese ci ha messo tanto cuore per sbloccare il match ma gli ospiti calatini si sono difesi bene chiudendo ogni spazio e rendendo vano l’assalto finale alla sua porta. Il Terranova è ultimo nel girone con 0 punti, mentre l’Accademia Mazzarinese ha conquistato il terzo pari stagionale.