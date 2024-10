Pallavolo femminile B1. La Avviata la campagna abbonamenti dalla Traina Albaverde

Il campionato di B1 al quale la Traina Albaverde prenderà parte inizierà ufficialmente il prossimo 13 ottobre con le nissene impegnate fuori casa contro Crotone. Dunque, tra pochi giorni comincerà il cammino delle Nissene della presidente Oriana Mannella nel campionato di Serie B1.

La società ha lanciato la campagna abbonamento per gli incontri che si svolgeranno al Pala Cannizzaro. Il costo è di 55 euro. Acquistando l’abbonamento, è stato spiegato, si diventa parte del progetto, per cui l’invito rivolto ai tifosi è a seguire e sostenere la squadra per tutta la stagione.