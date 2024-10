Pagani Automobili ad Auto e Moto d’Epoca 2024

(Adnkronos) –

Pagani Automobili presente all’edizione 2024 di Auto e Moto d’Epoca 2024.

Uno stand dedicato a “Horacio Pagani Museo”, dove sarà esposta l’Utopia Roadster, l’ultima creazione dell’Atelier modenese. La collezione include alcune delle hypercar più iconiche degli ultimi decenni, tanti i progetti inediti, disegni originali, una storia avvincente quella di un Marchio unico. Il design dell’Atelier richiama le antiche officine rinascimentali, al suo interno sono presenti le tecnologie più avanzate nel settore automobilistico. Leggera, dinamica e performante, progettata in continuità con la versione Coupé. Il suo hard-top si integra perfettamente con il profilo della vettura, un’auto con un design senza tempo. Il motore V12 è privo di supporti ibridi, la Utopia Roadster è la prima vettura a introdurre su strada il sistema di sensori Pirelli Cyber Tyre, che consente agli pneumatici di comunicare con l’auto.

La Pagani Utopia Roadster sarà costruita in 130 esemplari.

Allo stand di Pagani ad Auto e Moto d’Epoca 2025 sarà esposta l’unica



Allo stand di Pagani ad Auto e Moto d'Epoca 2025 sarà esposta l'unica

Zonda C12 S 7.0, dotata di uno speciale tetto in vetro removibile. Un esemplare perfettamente restaurato con il programma Pagani Rinascimento, una divisione progettata per preservare le Pagani nel tempo. Precisione assoluta, materiali originali e disegni che rispecchiano il progetto iniziale.