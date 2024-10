Motori. Il nisseno Lino Capizzi protagonista assoluto vince il Campionato italiano velocità salita Auto Storiche

E’ un Lino Capizzi gran protagonista quello che ha vinto il campionato italiano velocità salita auto storiche. Il pilota nisseno, che è anche vice presidente dell’Aspas, ha inanellato una serie di risultati importanti che lo hanno proiettato verso il successo finale in questo prestigioso campionato.

In particoolare, Lino Capizzi ha ottenuto il primo posto di classe nella Trapani – Erice. Primo posto di classe anche a Bologna, mentre nella salita di Monte Fiascone ha ottenuto il 2° posto di classe. Secondo posto di classe anche a Frosinone, mentre a Pesaro e anche a Udine s’è piazzato primo di classe.

Una collana di risultati davvero significativa, quella che l’esperto pilota nisseno ha inanellato. Per altro, Lino Capizzi, per la cronaca, ha corso su una Peugeot 205 Gruppo A Storica IV° Raggruppamento che è stata preparata e curata nei minimi particolari dalla famiglia Gioè, storica famiglia di meccanici nisseni che hanno dato un contributo fondamentale per la preparazione dell’auto poi guidata da Lino Capizzi che, in tal modo, è riuscito a raccogliere questa impressionante serie di podi di classe che gli sono valsi la vittoria nel campionato italiano.